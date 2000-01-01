Drone
Hacks
Больше возможностей для дрона – реальность. Используем специальный софт, открывающий дополнительный функционал. Напишите нам для консультации.
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FAQ
Стоимость
Лицензии
Возможности
Наше ПО обходит заводские ограничения на дронах, поставляемые на рынок РФ.
Возможности
нашего софта
Уберем ограничения DJI, ограничивающие полеты в запрещенной зоне
Удаляем бесполетную зону
Вы сможете поднять его на любую высоту
Снимаем ограничения высоты
Переведем пульт на FCC для стабильной связи
Увеличим мощность сигнала
Заменяйте стандартный пульт на профессиональный
Подключаем пульт DJI RC-Pro
Получите всю информацию из файловой системы дрона
Извлекаем данные
Переводим гаджет на FCC для стабильной связи
Усиление сигнала смартфона
Процесс покупки программного обеспечения простой и не займет много времени
Процесс
покупки
Пришлем инструкцию или поможем
Установка софта
4.
Проводится удобным для вас способом
Оплата покупки
3.
2.
Внесите данные модели и свои контакты
Заполните форму
1.
Сотрудник перезвонит, уточнив нюансы
Связь с менеджером
В зависимости от модели дрона и лицензии устанавливается стоимость услуг.
Лицензии
для дронов
DJI Mavic Air( Air, Air 2, Air 2S)
DJI Matrice 300
DJI Matrice 210
DJI FPV( FPV, Avata)
DJI Enterprise( Mavic 2 Dual, Mavic 2 Enterprise, Mavic 2 Enterprise Advanced)
DJI Phantom( Phantom 4, Phantom 4 Pro, Phantom 4 Pro V2.0)
DJI Mavic( Mavic Pro, Mavic Pro Platinum, Mavic 2/Zoom, Mavic 3)
Стоимость
DJI Mavic Mini( Mini, Mini 2, Mini SE, Mini 3 Pro)
Модель
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3 600 ₽
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3 600 ₽
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3 600 ₽
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25 000 ₽
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25 000 ₽
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25 000 ₽
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3 600 ₽
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3 600 ₽
Мы работаем с физическими и юридическими лицами. Оплатить можно следующими способами
Способы оплаты:
Банковская карта
Наличными в Москве
Перевод на Сбербанк/Тинькофф
Безналичный расчет
Предоставляем удобные способы оплаты услуг. Используйте любой из предложенных вариантов
способы оплаты
Ниже опубликован список наиболее распространенных вопросов. Не нашли ответ? Напишите нам.
Ответы
на
ваши вопросы
Как выяснить возможности моего дрона?
Напишите нам или посмотрите по ссылке
https://drone-hacks.com/birdmap
Будет ли действовать гарантия после установки нового ПО?
Да, мы сохраняем гарантию производителя.
Можно ли обновлять прошивку, после установки нового ПО?
Нет, иначе софт перестанет работать.
Куда нужно ввести полученный код для софта?
Менеджер пришлет ссылку, куда нужно ввести код.
Какая максимальная высота дрона, после снятия ограничений?
Пределов нет, все ограничения сняты
Какая максимальная дальность полета, после снятия ограничений?
Пределы отсутствуют, так как нет ограничений
Предоставляется ли гарантия на ПО?
Предоставляем пожизненную гарантию
Можно ли вернуть заводские настройки?
Да, просто обновите прошивку.
Москва, 2-я Песчаная 6к1,
офис 1
+7 921 395 22 55
info@dron-hacks.ru
Режим работы:
Пн-Вс с 09:00 до 19:00
ИП Заровская Татьяна Ивановна
ИНН: 471602675223
ОГРНИП: 318470400067192
Используйте любой вариант связи или посетите нас в Москве. Поможем оформить документы и установить софт.
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